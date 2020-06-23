3393 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في السعودية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، أمس، تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسجيل 40 حالة وفاة، وتسجيل 4045 حالة تعافي جديدة.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 161 ألفاً وخمس حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 105 آلاف و175 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 1307 حالات.

وباشرت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة السعودية جولاتها على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية تطبيق أنظمة حماية المستهلك وفق الإجراءات الاحترازية الصحية للحد من جائحة كورونا، وذلك تزامناً مع عودة جميع الأنشطة التجارية وعودة الحياة إلى طبيعتها إلى المملكة.

وفي المنطقة الشرقية، بلغت الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة، أمس، 943 جولة رقابية، نتج عنها 56 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و57 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة «كوفيد-19»، فيما تم تعقيم وتطهير 1180 موقعاً.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 1605 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 31076، و137 وفاة، وتماثل 16408 للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي الفحوص التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4544 فحصاً.

إلى ذلك، سجلت السلطة الفلسطينية، أمس، أكبر عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء على أراضيها في الخامس من مارس الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها سجلت 142 إصابة غالبيتها في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة وقراها.

وبذلك، تصبح الحصيلة الاجمالية الرسمية 903 مصابين بكوفيد-19 توفي اثنان منهم.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أول من أمس إغلاقاً مؤقتاً لمدينتي نابلس والخليل شمال وجنوب الضفة الغربية بعد ارتفاع عدد الإصابات فيهما.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن الموجة الثانية من الإصابات أخطر من الأولى لأن العديد من الحالات تم اكتشافها بدون معرفة مصدرها، كما أن طبيبين أصيبا.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1603 حالات.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليستقر عدد الوفيات عند 32 حالة منذ 21 فبراير الماضي. ولفتت إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغت 1077. وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الخامس من يوليو المقبل.

وفي العراق، حذر وزير الصحة حسن التميمي من تصاعد حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مؤكداً أن ذلك مؤشر لدخول البلاد في مرحلة وبائية خطيرة.

وأوضح التميمي في مؤتمر صحافي، أمس، أن نسبة الشفاء من الفيروس في العراق بلغت 45%، فيما بلغت نسبة الوفيات 3.5%، أي 27 وفاة لكل مليون نسمة.

وأكد أنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن، وأن الوقاية ما زالت هي الحل، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها وزارته من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بالفيروس.

فلسطين تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.

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