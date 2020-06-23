الكويت تسجّل 641 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: الكويت - واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 40291 حالة، وتسجيل أربع وَفَيَات إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى أمس 330. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن حالات الإصابة الـ641 السابقة تضمنت 383 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 59.75%، و258 حالة لغير الكويتيين بنسبة 40.25%.

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