منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم يوم الأحد مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات 183020 خلال 24 ساعة.



وطبقا لتقرير يومي كانت أكبر زيادة في أمريكا الشمالية وأميركا الجنوبية مع تسجيل أكثر من 116 ألف حالة جديدة. وقالت المنظمة إن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة.



وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة الجديدة 181232 وتم تسجيله في 18 يونيو .

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