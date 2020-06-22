"كورونا" يضرب العراق بقسوة.. إصابة 6 نواب وعوائلهم وحماياتهم

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن إصابة 6 نواب وعوائلهم وحماياتهم بفيروس كورونا، وذلك وفاة النجم الرياضي العراقي أحمد راضي بكورونا، ما جعل الفيروس يعود من جديد إلى واجهة النقاشات في العراق، خاصة بعد أن ضرب الفيروس البلاد بقوة وسبب تزايداً في أعداد الإصابات إلى درجة كبيرة.

وقال الحبلوسي في مقابلة تلفزيونية، أمس، إن "المعلومات المؤكدة لدي هي إصابة 6 نواب مع عوائلهم وحماياتهم، لكن لدي معلومات أخرى تشير إلى إصابة 20 نائباً".

وأضاف، أن "هناك 28 موظفا في مجلس النواب أصيبوا بكورونا، بينهم مدير عام، وشخصية معنية بأمن المجلس".

وأشار الحلبوسي، إلى أن "بعض أفراد القوة المكلفة بحماية مجلس النواب أصيبوا بالفيروس أيضاً".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأحد، تسجيل 87 وفاة و1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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