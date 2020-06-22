15 ألف إصابة بـ «كورونا» في الهند خلال 24 ساعة

المصدر: نيودلهي - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 15 ألفاً و413 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 410 آلاف و461 حالة إصابة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 306 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 13 ألفاً و254 حالة. إلى ذلك، ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، أن واردات الهند من النفط الخام الشهرية تراجعت في مايو الماضي إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من خمسة أعوام، كما تراجع استهلاك الوقود في الهند، وهي ثالث أكبر سوق نفطية في العالم، بنسبة 70% في أبريل الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news