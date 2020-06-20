ترامب يهدد بولتون بدفع "ثمن باهظ" لنشره كتابه

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن مستشاره السابق جون بولتون سيدفع "ثمناً باهظاً" لخرقه القانون عبر نشر كتابه الذي يشكل إحراجا للرئيس الأميركي قبل بضعة أشهر من الانتخابات.

وكتب ترامب على تويتر قائلا: "بولتون خرق القانون، وقد تم استدعاؤه وتوبيخه على ذلك، وسيدفع ثمناً باهظاً"، مضيفا أن بولتون "يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم. والآن ستلقى القنابل عليه".

وردّ قاض فيدرالي أميركي اليوم، التماسا قدّمته الإدارة الأميركية لمنع نشر كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب.

وجاء في قرار القاضي رويس لامبرت أن بولتون لم يستحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن مذكراته لا تحوي معلومات مصنفة سرية.

وتابع القرار: "في حين يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي، لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب".

وبات الكتاب متوافرا في المكتبات وسيبدأ بيعه الأسبوع المقبل.

وقال القاضي إن مراجعة المقاطع التي تدّعي الإدارة الأميركية أنها تحوي معلومات مصنّفة سرية ولّدت لديه اقتناع بأن بولتون "بنشره كتابه يعرّض على الأرجح الأمن القومي للخطر".

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