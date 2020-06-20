الصين ستنشئ "وكالة أمن قومي" في هونغ كونغ

المصدر: بكين - أ ف ب

أعلنت الصين أنها ستنشئ "وكالة أمن قومي" في هونغ كونغ للإشراف على تطبيق قانون مرتقب يهدف إلى ردع الحركات الانفصالية في المدينة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وسيكون القانون الذي يجري إعداده أقوى من أي نصوص تتعارض معه في المستعمرة البريطانية السابقة، وفق ما جاء في تقرير مفصّل لمشروع القانون نشرته الوكالة الصينية.

وجاء نشر التقرير عقب انتهاء اجتماع في بكين للجنة إعداد القوانين، أجريت خلاله مراجعة لنص مشروع القانون الهادف إلى سحق التحركات المطالبة بتعزيز الديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وستتولى "وكالة الأمن القومي" التي ستنشئها الحكومة المركزية الصينية "الإشراف والتوجيه والتنسيق والدعم" في ما يتعلّق بالأمن القومي في المنطقة، وفق "شينخوا".

وبحسب الوكالة سينص القانون المرتقب على تجريم "الانفصال، وتقويض سلطة الدولة، الإرهاب، والتواطؤ مع قوى أجنية وخارجية بهدف تعريض الأمن القومي للخطر".

وفي حال حصول تعارض بين نص القانون المرتقب وقوانين هونغ كونغ، ستكون الكلمة الفصل للجنة الدائمة في المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني)، وفق "شينخوا".

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