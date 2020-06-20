السعودية: تسجيل 3941 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 46 حالة وفاة، وتسجيل 3153 حالة تعافي جديدة.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 154 ألفاً و233 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 98 ألفاً و917 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 1230 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3941) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (46) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3153) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (98,917) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/9Sii2lmAAM — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 20, 2020

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