بالصور.. مساجد مكة المكرمة تستعد لاستقبال المصلين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية تجهيزها لجوامع ومساجد مكة المكرمة بشاشات إلكترونية لبث رسائل توعوية للمصلين بأكثر من 10 لغات تزامناً مع إعادة فتحها اعتباراً من صلاة الفجر غداً الأحد، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر.

وكثفت فرع الوزارة بمكة المكرمة جهوده في اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتهيئة مختلف المساجد التي يزيد عددها على 1500 مسجد وجامع.

وتتضمن الرسائل التوعوية المعدة لبثها عبر الشاشات النصائح والتوجيهات والتعليمات التي صدرت من الجهات المختصة للوقاية من الفيروس بهدف سلامة المصلين.

وكان مشرفو النشاط الكشفي وقادته بالإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة بالتعاون مع الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة قد بدأوا في تهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة استعدادا لاستقبال المصلين بدءاً من صلاة فجر يوم الأحد، كأول صلاة بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير أن قادة الكشافة سيساهمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في وضع ملصقات بالتباعد الجسدي بين المصلين ورفع المصاحف، وذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الفايروس، كما سيقوم القادة الكشفيون بتنبيه المصلين إلى أهمية التباعد، ولبس الكمامة القماشية قبل دخولهم المسجد وخلال فترة وجودهم ووقت مغادرتهم، والدعوة إلى إحضار المصلين سجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

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