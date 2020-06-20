«الصحة العالمية»: العالم دخل «مرحلة جديدة وخطيرة» من الوباء

المصدر: عواصم - وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن العالم دخل «مرحلة خطيرة» من جائحة «كوفيد-19»، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل، فيما سجلت الهند زيادة قياسية في الإصابات، مع فرض إجراءات للعزل العام بمدن كبرى.

وتفصيلاً، أعلن مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي افتراضي: «دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم. الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها»، مضيفاً «لكن الفيروس يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتاً، ولايزال معظم الناس عرضة له». وأشار إلى أن المنظمة أحصت، أول من أمس، 150 ألف إصابة جديدة، وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.

يأتي ذلك في وقت تداول فيه مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن منظّمة الصحّة العالمية «أغلقت ملفّ كورونا»، وأن الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ستُلغى، بعدما اكتشفت أن حامل الفيروس لا يعدي إن لم تظهر عليه الأعراض، لكن لا صحّة لإلغاء هذه الإجراءات، وما نسب للمنظمّة غير دقيق.

وتبيّن لفريق تقصي صحة الأخبار، في وكالة «فرانس برس»، أن خبر منظّمة الصحّة العالمية «أغلقت ملفّ كورونا» بدأ بالانتشار بهذه الصيغة على مواقع التواصل الاجتماعي، في 11 يونيو 2020، وحصد آلاف المشاركات، كما نشرت أخبار مماثلة أيضاً باللغة العربية، موردة أن «جائحة كورونا انتهت، وانكشفت المؤامرة، ومنظمة الصحة العالمية أعلنت أن ما حدث منذ ثلاثة أشهر هو سوء فهم».

ولم يصدر أي بيان رسمي، لا عن منظّمة الصحّة العالميّة، ولا عن الحكومات، حول إلغاء تامّ للإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، كما جاء في المنشورات المضلّلة.

لكن بعض الدول أعادت تحريك النشاط الاقتصادي، وفتح أبوابها تدريجياً، مع انحسار وتيرة انتشار الوباء فيها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إنها «متفائلة جداً»، بشأن احتمال توافر مئات ملايين الجرعات للقاحات محتملة بحلول نهاية العام. لكن اللقاح الذي تختبر أكثر من 200 صيغة منه حول العالم، لايزال بصدد التطوير. وفي وقت يواصل فيه الوباء تفشيه في العالم، سجلت الهند قفزة قياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس، أمس، في حين فرضت مدينة تشيناي بجنوب البلاد إجراءات العزل العام، في أعقاب حدوث حالات تفشٍّ جديدة للفيروس هناك.

وفي ظل الكثافة السكانية العالية في الهند، يحذر الخبراء من أن تفشي «كوفيد-19»، بشكل كبير، سيسبب ضغطاً على نظام الرعاية الصحية، الذي بلغ بالفعل طاقته القصوى.

وعلى الرغم من استمرار تزايد الإصابات، رفع رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في الثامن من يونيو، معظم القيود التي كانت جزءاً من إجراءات للعزل العام، طُبقت على مستوى البلاد على مدى نحو ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية في الهند، أمس، تسجيل 13500 حالة إصابة جديدة، مع أكثر من 300 حالة وفاة.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، فقط، من حيث إجمالي عدد المصابين، وسجلت حالات إصابة أكثر بأربعة أمثال من الصين، التي بها عدد مماثل من السكان تقريباً، والتي كانت أول بلد ظهر به الفيروس أواخر العام الماضي.

وفرضت ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، أمس، إجراءات العزل العام، مع تشديد القيود في مدينة تشيناي، والمناطق المحيطة بها، حتى 30 يونيو.

وبدت الشوارع في تشيناي، التي تعرف بـ«ديترويت الهند»، نظراً لشهرتها في مجال صناعة السيارات، خالية إلى حد كبير، أمس الجمعة، مع إغلاق معظم المحال التجارية، في حين كانت الشرطة تقوم بدوريات مكثفة، للتأكد من الالتزام بالقواعد.

وفي برفلين، حثت الحكومة الألمانية الإدارة المحلية في مدينة ريدا-فيدنبروك، بولاية شمال الراين-ويستفاليا، على السيطرة على بؤرة كورونا، التي ظهرت في أحد المجازر التابعة لشركة «تونيس» الألمانية للمواد الغذائية، عقب ثبوت إصابة مئات العمال في المجزر بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، أمس، في برلين، إنه من الضروري، الآن، كسر سلاسل العدوى في أسرع وقت ممكن، موضحاً أنه من الصواب إجراء اختبارات للكشف عن الإصابات على نطاق واسع، مشيراً إلى أن هذا سيمكن من إجراء المزيد من الاختبارات دون أعراض على حساب التأمين الصحي، مضيفاً أن معهد «روبرت كوخ» لمكافحة الأمراض على اتصال مع الإدارة الصحية في المنطقة.

من جانبها، تحدثت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، عن «تفشٍّ بالغ للغاية» تتعين السيطرة عليه الآن، موضحة أن هذه البؤرة الجديدة تدل أن الجائحة لم تنتهِ، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد المسافة الآمنة والنظافة، خصوصاً في الشركات التي يعمل ويبيت بها العاملون في أماكن ضيقة.

وكانت السلطات الألمانية في منطقة جوترسلوه وضعت، الأربعاء الماضي، 7000 شخص في الحجر، بعد تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا، في مجزر تابع لشركة «تونيس»، في مدينة ريدا-فيدنبروك غربي ألمانيا، وذلك عقب إصابة 730 عاملاً في المجزر بالفيروس.

- أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية في الهند، أمس، تسجيل 13500 حالة إصابة جديدة، مع أكثر من 300 حالة وفاة.

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