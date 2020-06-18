العراق يرجّح استمرار تفشي «كورونا» إلى نهاية 2021

المصدر: بغداد - وكالات

رجّح وزير الصحة والبيئة في العراق، حسن التميمي، أن يستمر تفشي فيروس «كورونا» في العراق حتى نهاية عام 2021.

وقال وزير الصحة والبيئة بالعراق، في تصريح لصحيفة «الصباح» العراقية، نشرته أمس، إن «التعايش والتعامل مع فيروس (كورونا) أصبحا أمراً واقعاً، ويجب على أي شخص أن يتعامل مع الآخرين على أنهم مصابون، والتعامل مع الأهل على أنهم مصابون، ومن الضروري اتخاذ الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي».

وأضاف أن «الوزارة ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف لإرشادات الوقاية الصحية، والإجراءات المرافقة لحظر التجوال الجزئي».

من ناحية أخرى، نفت وزارة النقل العراقية، أمس، الأنباء التي تحدثت عن إصابة الوزير ناصر بندر الشبلي بالفيروس، في ظل انتشار الوباء في البلاد بشكل متسارع ووصوله لقبة البرلمان.

وقالت الوزارة في بيان: «لا صحة لإصابة وزير النقل، ناصر بندر الشبلي، بفيروس (كورونا)»، مضيفة أن «أحد أفراد عائلة الوزير أصيب بالفيروس ويتلقى العلاج في الحجر الصحي».

وتابع البيان: «إن الشبلي معافى بشكل كامل وصحته جيدة جداً، والأخبار التي انتشرت أخيراً لا تعدو كونها شائعات لا أساس لها من الصحة».

التعايش والتعامل مع فيروس «كورونا» أصبح أمراً واقعياً.

إجراءات قانونية بحق كل مخالف لإرشادات الوقاية الصحية.

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