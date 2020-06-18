بكين تلغي رحلات وتغلق المدارس.. وحصيلة الوفيات ترتفع في الهند

المصدر: طهران - د.ب.أعواصم - وكالات

أغلقت الصين المدارس في العاصمة بكين، وحدت من حركة الطيران منها، أمس، لتفادي تفشي موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في حين ارتفعت الوفيات المسجلة في الهند، فيما تخطت وفيات كورونا بالولايات المتحدة عدد القتلى الأميركيين في الحرب العالمية الأولى.

وتفصيلاً، أثارت البؤرة الجديدة المكتشفة في الصين، وارتفاع أعداد الإصابات في أميركا اللاتينية وجنوب آسيا، شكوكاً جديدة بشأن مدى قدرة العالم على السيطرة على الجائحة، التي تسببت في إصابة نحو 8.3 ملايين إصابة، ونحو 447 ألف وفاة.

وفي حين تحسنت الآمال بالقدرة على علاج المرضى، من خلال «الاختراق» الذي سجلته دراسة بريطانية لعقار ديكساميثازون الذي قلل الوفيات بين المرضى، فإن عدم توافر لقاح يعني أن الدول يجب أن تعتمد على شكل من أشكال تدابير الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

وبعد تسجيل 31 إصابة جديدة في بكين، ألغت السلطات الصينية، أمس، أكثر من 1200 رحلة جوية من مطارات العاصمة الرئيسة، معززة بذلك القيود التي فرضتها، في وقت سابق، على ما يقرب من 30 مجمعاً سكنياً.

وقال باي شيوه، أحد العاملين بمطعم في بكين، «إن الوضع خطير، والناس لا يريدون الخروج»، ووضع المطعم ملاحظة على الإنترنت يقول فيها إنه لم يشترِ المواد التي يستخدمها لإعداد الطعام من شينفادي، وهي سوق الجملة الكبيرة، الذي نسبت إليها الإصابات الجديدة.

ومع تسجيل قرابة الـ140 إصابة، منذ الأسبوع الماضي، في العاصمة الصينية التي يعيش فيها 21 مليون نسمة، أغلقت المدارس منذ الثلاثاء، وحثت السلطات سكان العاصمة على تأجيل مشروعات السفر، فيما أجريت اختبارات للآلاف للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع متابعة حركة الطيران «فاري فلايت»، فإن نحو ثلثي الرحلات القادمة إلى الصين، وأكثر من نصف الرحلات المغادرة من مطار بكين الدولي ألغيت، أمس، فيما تم إلغاء ثلاثة أرباع الرحلات المغادرة، وأكثر من ثلثي الرحلات القادمة في مطار داشينغ الدولي.

وأرغم الانتشار الجديد للوباء السلطات على فرض حظر السفر على سكان «مناطق تعتبر فيها المخاطر متوسطة إلى عالية»، فيما طلبت من سكان آخرين إجراء فحوص الكشف عن الفيروس، لكي يتمكنوا من مغادرة العاصمة.

وفي حين تخشى الصين موجة ثانية من الإصابات، بعد السيطرة على انتشار المرض إلى حد كبير، بدأت دول أخرى مثل الهند للتو تشعر بالعبء القوي للوباء.

وأفادت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ويبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، عن ارتفاع حاد في الوفيات إلى ما يقرب من 12 ألف وفاة، وباتت تسجل حالياً رابع أعلى معدل للإصابات في العالم.

وتعاني المستشفيات في بومباي، العاصمة المالية للهند، تدفق المرضى عليها، في حين نقلت السلطات في دلهي المرضى إلى الفنادق وقاعات الولائم.

وسجلت زيادة في الإصابات كذلك في إيران والمملكة العربية السعودية، بينما تتجه الأنظار بقلق نحو أميركا اللاتينية، البؤرة الجديدة للجائحة.

إذ سجلت البرازيل، الدولة الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة، أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات، بينما ارتفع عدد الوفيات في بيرو إلى 7000 وفاة.

وبدأت الدول الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان، رفع القيود الحدودية، أملاً في إنقاذ موسم السياحة الصيفي.

لكن الحياة لم تعد إلى طبيعتها، رغم انخفاض أعداد الحالات في هذه البلدان.

في السياق نفسه، سجّلت الولايات المتّحدة، أول من أمس، أكثر من 700 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد إلى 116.850 شخصاً، أي أكثر من عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى.

وأظهرت بيانات، نشرتها جامعة «جونز هوبكنز»، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، أنّ جائحة «كوفيد-19» حصدت في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 740 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للفيروس الفتّاك في هذا البلد إلى أكثر من 116850 وفاة.

ووفقاً لوزارة شؤون قدامى المحاربين، فإنّ عدد العسكريين الأميركيين، الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى يناهز الـ116500 عسكري.

وكان عدد ضحايا الجائحة في الولايات المتّحدة تخطّى، في نهاية أبريل، عدد العسكريين الأميركيين، الذين قتلوا في حرب فيتنام التي استمرت على مدى عقدين.

وتخطّت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ500 وفاة، في نهاية مارس وبلغت ذروتها في منتصف أبريل، حينما فاقت 3000 وفاة يومياً.

لكنّ الولايات المتّحدة لاتزال تسجّل يومياً أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً جرّاء جائحة «كوفيد-19»، إن على صعيد الإصابات التي تخطّى عددها ليل الثلاثاء 2.13 مليون إصابة، أو على صعيد الوفيات، لكنّ دولاً أخرى عدة هي أكثر تضرّراً منها، من حيث معدّل الوفيات بالنسبة لعدد السكان.

120 وفاة.. و2612 إصابة في إيران خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 9185 حالة، بعد تسجيل 120 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 195 ألفاً، بعد تسجيل 2612 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 2789 من المصابين، في وضع صحي حرج.

كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين يقترب من 155 ألفاً، وفقاً لما نقلته عنها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

طهران - د.ب.أ

بؤرة جديدة لـ «الفيروس» في ألمانيا

ظهرت بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، في أحد المجازر بألمانيا.

وبحسب بيانات السلطات المحلية، فإن البؤرة الجديدة في مجزر تابع لشركة «تونيس» للصناعات الغذائية، في مدينة ريدا-فيدنبروك غرب ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم إدارة منطقة جوترسلوه أمس، إن نتيجة الاختبارات، التي خضع لها عمال المجزر، منذ مطلع هذا الأسبوع، جاءت إيجابية بالنسبة لـ400 عامل.

برلين - د.ب.أ

عدم توفر لقاح يحتم على الاعتماد على شكل من أشكال تدابير الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

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