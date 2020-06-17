السعودية: أكثر من 91 ألف متعاف من "كورونا".. والوفيات إلى 1091

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 141234 حالة، من بينها 48481 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1859 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 2122 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 91662 حالة، فيما سجل عدد 39 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1091 حالة.

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