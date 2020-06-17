«بيونغ يانغ» تُفجر مكتب الاتصال بين الكوريتين

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت متحدثة باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أمس، أن كوريا الشمالية فجرت مكتباً للاتصال بين الكوريتين في مدينة كايسونغ الحدودية، فيما دعا الكرملين إلى «ضبط النفس»، إثر التصعيد الكوري الشمالي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن الوزارة، القول بأن الانفجار وقع ظهر أمس بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عسكرية: «شوهدت أعمدة دخان، وسُمع دوي انفجار صادر من المدينة الحدودية».

وكانت كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي، ذات النفوذ هددت بأنها ستتخذ إجراءات انتقامية ضد كوريا الجنوبية، لإخفاقها في وقف المنشقين عن إرسال منشورات معادية لبيونغ يانغ جواً عبر الحدود.

وجاء في بيان، نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: «جيشنا يراقب عن كثب الوضع الحالي، الذي تزداد فيه العلاقات بين الكوريتين سوءاً، كما أنه يعد نفسه لتقديم ضمان عسكري مؤكد لأي إجراءات خارجية يتخذها الحزب أو الحكومة».

يشار إلى أنه جرى تدشين المكتب في سبتمبر 2018، لتسهيل التبادل والتعاون بين الكوريتين بعد مباحثات بين زعيمي الدولتين.

وعلقت الكوريتان عمل المكتب، منذ مطلع يناير الماضي، بسبب مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا.

ودعت وزارة الخارجية الصينية إلى الاستقرار بعد الحادث. وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف للصحافيين: «هذا مصدر قلق، ونحث جميع الأطراف على ضبط النفس»، مضيفاً أن روسيا ستراقب الوضع عن كثب.

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