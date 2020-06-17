العراق يستدعي السفير التركي

المصدر: بغداد - د.ب.أ

استدعت وزارة الخارجيّة العراقية السفير التركيّ في العراق، فاتح يلدز، على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحافي أصدرته، أمس، إن اللقاء بالسفير التركي جرى من قبل وكيل الوزارة، السفير عبدالكريم هاشم.

ووفق البيان: «تضمّنت المُذكّرة إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية»، واعتبرت أنّه «مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل».

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، أول من أمس، أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية، واستهدفت مخيماً للاجئين قرب مخمور وسنجار.

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