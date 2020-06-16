السعودية: تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 41 حالة وفاة، وتسجيل 1650 حالة تعافي جديدة.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 136 ألفاً و315 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 89 ألفاً و540 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 1052 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (4267) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (41) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1650) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (89,540) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/1yKf2HohZL — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 16, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news