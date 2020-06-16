تايلاند ترفع حظر التجوال وتسجل 21 يوماً دون إصابات محلية بـ «كورونا»

المصدر: بانكوك - رويترز

رفعت تايلاند حظر التجوال الذي كان مفروضاً في جميع أنحاء البلاد، بعد أكثر من شهرين، وسمحت لبعض المدارس والمطاعم باستئناف عملها مع تراجع أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث مر 21 يوماً على تسجيل آخر حالة إصابة محلية بالفيروس في البلاد.

وكانت تايلاند، البلد الواقع في جنوب شرق آسيا ويعيش فيها نحو 70 مليون نسمة، أول بلد بعد الصين يسجل حالة إصابة بالفيروس في 13 يناير الماضي. ويمثل احتواء الفيروس هناك قصة نجاح نسبي، حيث سجلت 3135 إصابة و58 وفاة، في حين تماثل نحو 2987 مصاباً للشفاء.

ويعزو المسؤولون تراجع حالات الإصابة بالفيروس المستجد في تايلاند، إلى إقبال التايلانديين مبكراً على وضع الكمامات في الأماكن العامة منذ يناير الماضي، إلى جانب إغلاق الحدود ووقف العديد من الأعمال التجارية وحظر التجوال.

وسمح للمدارس التي تضم أقل من 120 طالباً بإعادة فتح أبوابها، أمس، وكذلك قاعات العرض والحفلات الموسيقية والملاعب والمدن الترفيهية، كما سمح بإقامة المنافسات الرياضية من دون متفرجين، وستظل الحانات مغلقة. ويعتبر أمس، ثاني مرة خلال خمسة أيام لا تسجل فيها أي حالات إصابة جديدة، وقال المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة «كوفيد-19»، تاويسين ويسانويوتين، إن حالات الإصابة التي سجلت أخيراً جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج. وكان تم فرض حظر التجوال الليلي في تايلاند يوم 26 مارس، وتحظر السلطات التايلاندية استقبال الرحلات الدولية حتى 30 يونيو، إلا أنه تم السماح بتسيير الرحلات الداخلية بكامل طاقتها بداية من أمس، ونصحت الحكومة المواطنين باستخدام تطبيق لتتبع المواقع تابع لها في حال ظهور حالات إصابة جديدة.

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