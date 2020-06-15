السعودية تسجل 4507 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و39 حالة وفاة

المصدر: الرياض ـ وام

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 132048 حالة من بينها 43147 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية منها 1897 حالة حرجة والبقية حالاتها مطمئنة.

و أوضحت وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي أن عدد المتعافين الجدد بلغ 3170 شخصا ليبلغ العدد الكلي للذين تماثلوا للشفاء 87890 حالة فيما تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 1011 حالة وفاة.

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