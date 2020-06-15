الصين تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ «كورونا» منذ أبريل

المصدر: بكين - أ.ف.ب

أعلنت الصين أنها سجلت أكبر حصيلة يومية لإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أبريل الماضي، بينما تخضع أحياء في العاصمة بكين لإجراءات عزل.

وأعلنت السلطات الصينية، أمس، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقالت لجنة الصحّة الوطنيّة إنّ 36 من تلك الإصابات الجديدة محليّة وسُجّلت في العاصمة بكين حيث أغلقت السلطات سوقاً كبيرة لبيع المواد الغذائية وفرضت إجراءات عزل على الأحياء المجاورة لها.

وأُعلنت حالة الإنذار بعدما أكدت الهيئة الوطنية للصحة، قبل يومين، أولى الإصابات في بكين منذ شهرين. وأرجأت سلطات المدينة عودة الطلاب إلى المدارس الابتدائية التي لم تستأنف الدراسة بعد.

وأوضحت السلطات أن العديد من الإصابات الجديدة مرتبطة بسوق الجملة «شينفادي» التي أغلقتها السلطات. ورأى مراسلو وكالة «فرانس برس» مئات من رجال الشرطة يرتدي العديد منهم أقنعة وقفازات، وعشرات من القوات الخاصة للشرطة منتشرين في الموقع.

وقال المتحدث باسم بلدية المدينة، شو خه جيان، في مؤتمر صحافي، أمس، إن «بكين دخلت فترة استثنائية».

وتظهر بيانات السلطات الصحية للمدينة، أن الحالات الجديدة المسجلة على مدى الأيام الثلاثة الماضية وعددها 43 إصابة مرتبطة بالسوق الواقعة في حي فنغتاي في جنوب غرب بكين.

وتعيش 12 من حالات الإصابة الأحدث في مجمع سكني لعمال سوق شينفادي. وكل من أصيبوا تقريباً إما عملوا أو تسوقوا فيها.

ونشرت صحيفة الشعب اليومية التابعة للدولة الصينية صوراً تظهر صفوفاً طويلة من المنتظرين للخضوع لفحص «كورونا» خارج مستشفى قرب السوق. وذكرت صحيفة «بكين نيوز» أن مسؤولي المدينة قرروا أن أي شخص ذهب إلى السوق أو خالط من زارها منذ 30 مايو الماضي عليه إبلاغ جهة عمله ومقر سكنه بالأمر والخضوع لفحص «كورونا»، وأضافت أن أي شخص يعمل في السوق أو يعيش بقربها يجب أن يخضع للفحص أيضاً.

وقال المتحدث باسم سلطات بكين الصحية، شياو جون، إن أي شخص في المدينة لديه حُمى سيخضع لفحوص «كورونا» عبر تحليل للدم وأشعة مقطعية، موضحاً أن المنشآت الطبية لن يسمح لها برد أي مرضى لديهم ارتفاع في درجة الحرارة.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية، بأن الفيروس رصد في السوق على ألواح التقطيع المستخدمة لسمك السلمون المستورد، مشيرة إلى أن المتاجر الكبرى أزالت مخزوناتها من السلمون.

وأمرت سلطات بكين بفحص سلامة الأغذية على مستوى المدينة، مع التركيز على اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك في محال السوبرماركت والمستودعات وخدمات المطاعم.

وقال بائع خضار في سوق أخرى في وسط بكين لوكالة «فرانس برس»، إن «الناس يشعرون بالخوف». وأضاف الرجل الذي يُدعى سان أن «بائعي اللحوم أجبروا على إغلاق محالهم وهذا المرض مخيف فعلاً».

وأغلقت سلطات المدينة تسع مدارس ورياض أطفال بالقرب من شينفادي، وعلقت مناسبات رياضية وتناول الطعام الجماعي، وزيارات المجموعات السياحية في المقاطعات في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

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