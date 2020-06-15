إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ «كورونا» منذ شهرين

المصدر: طهران - د.ب.أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما لاري، إن 107 أشخاص توفوا بسبب وباء «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية في إيران منذ شهرين.

وأضافت لاري أن الوفيات الجديدة ترفع إجمالي حصيلة الوفيات جراء «كورونا» في إيران حتى الآن إلى 8837 حالة، وأكدت أيضاً تسجيل 2472 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 187 ألفاً و427 حالة.

وأضافت أنه حتى الآن تعافى 148 ألفاً و674 مريضاً وخرجوا من المستشفيات، وذكرت المتحدثة أن 2781 شخصاً من المصابين يعانون حالة خطيرة من المرض حالياً.

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