مصر تسجل 1677 إصابة جديدة بـ " كورونا " و62 حالة وفاة

المصدر: القاهرة-وام

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد و62 حالة وفاة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 42980 حالة من ضمنهم 11529 حالة تعافت و1484 حالة وفاة.

ولفت مجاهد إلى خروج 421 من المصابين بفيروس " كورونا " من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 11529 حالة حتى اليوم، منوها إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 12919 من ضمنهم الـ 11529 متعافيا.

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