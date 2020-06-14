فيروس كورونا يقترب من رئيس غواتيمالا

المصدر: غواتيمالا سيتي - د.ب.أ

يقترب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي.

وقال غياماتي إن 58 من موظفيه في المكاتب الرئاسية تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، مقارنة بـ 18 شخصاً يوم الأحد الماضي. وكان من بين المصابين بفيروس كورونا موظفون في قسمي الإدارة والأمن. وأوضح غياماتي أنه خضع للتحاليل مرات عدة وكانت النتائج جميعها سلبية. وحتى يوم الجمعة، بلغت حصيلة ما سجلته غواتيمالا 8982 إصابة و351 حالة وفاة بفيروس كورونا. وكان رئيس غواتيمالا قد أعلن في مارس الماضي، وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى. وطلب غياماتي وقتها في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من السكان «عدم الذعر والخوف ومواصلة الإجراءات الوقائية لوقف انتشار الفيروس».

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