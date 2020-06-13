السعودية تسجل 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات في المملكة منذ ظهور الفيروس 123308 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 39828 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1843 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد بلغ 1519 حالة ليرتفع عدد المتعافين إلى 82548 حالة، فيما سجل 39 وفيات جديدة، ليصل اجمالي عدد الوفيات إلى 932 حالة.

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