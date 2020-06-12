السعودية: 3921 إصابة بكورونا و1010 حالات تعافٍ جديدة

المصدر: الرياض - د. ب. أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 119942 حالة مؤكدة، بزيادة 3921 إصابة عن المسجلة أمس.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم نشرته على موقعها الرسمي انه «تم تسجيل 1010 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 81029 حالة (69 % من إجمالي الإصابات المسجلة)».

وأعلنت الوزارة تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 893 حالة وفاة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في الرياض، التي سجلت 1584 حالة، تلتها جدة 391 حالة، ثم مكة المكرمة 197 حالة، الهفوف 192 حالة، الخبر 176 حالة، المدينة المنورة 144 حالة، و104 حالات في الدمام.

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