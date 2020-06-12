الإمارات: سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، فيما أوضح أن المبادرة المصرية بشأن ليبيا أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «أضحت المبادرة المصرية بشأن ليبيا في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق. ونستمر في جهودنا مع القاهرة سعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي».

وأضاف أن «سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي».

وكانت الإمارات أعلنت، السبت الماضي، تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

- المبادرة المصرية بشأن ليبيا أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي.

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