السعودية: 47% من الإصابات الجديدة لـ "كورونا" لغير سعوديين

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 3733 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 116021 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 35145 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1738 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.

كما سُجلت 2065 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 80019 حالة.

وأوضحت إن الحالات المسجلة الجديدة منها 53% تعود لسعوديين و47% لغير سعوديين، و31% من الحالات للإناث، و69% للذكور.

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