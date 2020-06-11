دولة مسلمة جديدة تمنع أداء الحج هذا العام بسبب "كورونا"

المصدر: كوالالمبور - وكالات

قالت ماليزيا، اليوم الخميس، إنها قررت منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد مقتدية في ذلك بإندونيسيا التي يغلب المسلمون على سكانها.

وترسل ماليزيا كل عام عشرات الآلاف من الحجاج إلى السعودية. ويمكن لحجاج ماليزيا الانتظار فترة تصل إلى 20 عاما بسبب نظام الحصص الذي تتفاوض عليه مع السعودية.

وكانت السعودية علقت الحج والعمرة حتى إشعار آخر في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا رغم أنها بدأت تخفف بعض القيود على التنقل والسفر.

وقال وزير الشؤون الدينية، ذو الكفل محمد البكري، إن ماليزيا قررت منع مواطنيها من القيام برحلة الحج بسبب مخاطر مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وعدم وجود لقاح للوقاية منه.

وقال في مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون الماليزي "أرجو أن يتحلى الحجاج بالصبر ويتقبلوا القرار".

وأضاف الوزير أن دولا أخرى أجلت أيضا إرسال مواطنيها للحج هذا العام بما فيها أندونيسيا وسنغافورة وكمبوديا وتايلاند وبروناي.

وفي بيان منفصل قال مجلس الحج، الذي يدير خطط الادخار للراغبين في الحج، إن القرار سيؤثر على حوالي 31600 شخص وقع عليهم الاختيار لأداء الفريضة هذا العام.

وقد أعلنت ماليزيا اكتشاف 8369 حالة إصابة بالفيروس و118 وفاة.

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