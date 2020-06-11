السعودية تسجل 36 حالة وفاة و3717 إصابة جديدة بـ«كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 819 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي، على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 3717 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 112 ألفاً و288 حالة، ولفتت إلى تسجيل 1615 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 77 ألفاً و954.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد، جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس، إلى 275 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي، إنه تم تسجيل 683 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 33 ألفاً و823 حالة، ولفت إلى أن 193 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، أمس، أن 1126 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 23 ألفاً و288.

وفي مسقط، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 84 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 689 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 ألفاً و887 حالة، وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 334 حالة لعمانيين، و355 لغير عمانيين، وأشارت إلى أن 177 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 4329. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وفي الرباط أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8455 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أمس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 210 حالات.

كما لفتت إلى شفاء ثلاثة مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7496، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 343 ألفاً و785 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، أمس، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1388 حالة.

وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أن الإصابات المذكورة كلها بين المقيمين ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها، ليستقر عدد الوفيات عند 30 حالة منذ 21 فبراير الماضي، ولفتت إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 832. وكان مجلس الوزراء اللبناني مدّد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الخامس من يوليو المقبل.

وفي رام الله، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية إلى 662 حالة، بعد تسجيل إصابة جديدة، وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، أن الإصابة الجديدة تم تسجيلها بمحافظة أريحا والأغوار في الضفة الغربية، لسيدة تبلغ 54 عاماً.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات تتوزع بواقع 320 إصابة في القدس، و272 إصابة في بقية الضفة الغربية، و70 إصابة في قطاع غزة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات النشطة 92 حالة، وأضافت أنه تم تسجيل ست حالات تعافٍ في محافظتَي القدس والخليل، لترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي إلى 565، أي بنسبة 85.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

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حالة إصابة جديدة بالفيروس في لبنان، ترفع إجمالي الإصابات إلى 1388.

حالتا وفاة و683 إصابة جديدة في الكويت، وسلطنة عمان تسجل 689 إصابة بـ«كورونا».

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