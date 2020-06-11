الاتحاد الأوروبي يدعو إلى بناء مخزون أدوية لمواجهة الأزمات الصحية

المصدر: عواصم - وكالات

دعا زعماء ست دول في الاتحاد الأوروبي إلى بناء مخزون من الأدوية والمعدات الحيوية في الاتحاد الأوروبي، وإجراءات أخرى، لتعزيز مرونة التكتل على المدى الطويل في مواجهة أزمات الصحة العامة، واستخلاص الدروس التي كشفها انتشار «كوفيد-19»، الذي أودى بـ407 آلاف و914 شخصاً على الأقل حول العالم، منذ ظهوره في الصين ديسمبر الماضي.

وفي ورقة مشتركة، أرسلت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ليين، أول من أمس، أيد زعماء الدنمارك وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، مقترحات بشأن البحث المشترك وتطوير اللقاحات والعلاج.

وقالوا في الرسالة: إن التصدي بشكل فوضوي لانتشار فيروس كورونا المستجد «أثار تساؤلات»، بشأن درجة الاستعداد، وأظهر الحاجة إلى مقاربة على مستوى أوروبا، بينما يجري الحديث عن موجة ثانية لوباء «كوفيد-19».

ووقع الرسالة إلى جانب ماكرون وميركل، رؤساء حكومات بولندا ماتوش مورافيتسكي، وإسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكيا صوفي فيلمس، والدنمارك ميتي فريديريكسن.

جاءت هذه الرسالة غداة تحذير أطلقه رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الذي قال إن «الوضع في أوروبا يتحسن، لكنه يسوء في العالم».

وقالوا في الوثيقة إن تطوير «استراتيجية أوروبية أكثر شمولية، يمكن أن يكون أكثر فاعلية من أن تحاول كل دولة عضو تعزيز الاستعداد بمفردها».

وتضمنت المقترحات إنشاء مخزون من الأدوية والإمدادات والمعدات الحيوية، يكفي لثلاثة أشهر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التعاون بين الدول والشركات لإنتاج منتجات رئيسة في أوقات الأزمات.

وحسب تعداد، استناداً إلى مصادر رسميّة، أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 407 آلاف و914 شخصاً على الأقل في العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر.

وسُجّل رسميّاً أكثر من سبعة ملايين و169 ألفاً و550 إصابة، في 196 بلداً ومنطقة، منذ بدء تفشي الوباء.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّراً من الوباء، هي: بريطانيا بتسجيلها 40 ألفاً و883 وفاة من أصل 289 ألفاً و140 إصابة، تليها البرازيل مع 37 ألفاً و134 وفاة من أصل 707 آلاف و412 إصابة، ثم إيطاليا مع 34 ألفاً و43 وفاة من أصل 235 ألفاً و561 إصابة، وفرنسا مع 29 ألفاً و269 وفاة، من أصل 191 ألفاً و394 إصابة.

وأعلنت الصين 83 ألفاً و43 إصابة (ثلاث إصابات جديدة)، بينها 4634 وفاة، بينما تعافى 78 ألفاً و351 شخصاً.

في الأثناء، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لايزال من غير الواضح مدى إمكانية سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد من أشخاص لا تظهر عليهم أعراض، وذلك بعد يوم واحد من إثارة رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ بالمنظمة، ماريا فان كيرخوف، حالة من الجدل بقولها إن هذا الانتقال «نادر جداً».

من جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من «أزمة غذائية عالمية»، تكون تبعاتها بعيدة الأمد بالنسبة لـ«مئات ملايين الأطفال والبالغين»، إذا لم يتم بذل أي جهود لتخفيف عواقب وباء «كوفيد-19».

وقال غوتيريش، في بيان صدر بالتزامن مع دراسة للأمم المتحدة «إن أنظمتنا الغذائية لم تعد تعمل، وجائحة (كوفيد-19) تفاقم الوضع».

«الصحة العالمية»: لم يتضح بعد دور الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض في نشر «كورونا».

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