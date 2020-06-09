السعودية تغلق 71 مسجداً سجّلت فيها إصابات بـ«كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

غلقت السعودية 71 مسجداً في مختلف المناطق بعد تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» المستجد فيها.

وقال عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تغريدة عبر «تويتر» الاثنين: «عدم التزام البعض بالبروتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) في بعض المساجد ما أدى - للأسف - لإغلاق 71 مسجدا احترازيا في مختلف مناطق المملكة، وجار العمل على تعقيمها».

وأرجعت الوزارة في بيان صادر عنها أن القرار نتيجة لعدم التزام بعض المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي اعتمدتها وزارة الصحة لعودة الصلاة في المساجد، التي جرى التأكيد عليها عبر وسائل الإعلام ومنصات الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «إلى جانب اللوحات الإرشادية في المساجد وما يلقيه أئمة المساجد من نصائح وإرشادات عقب الصلوات للأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس (كورونا)». ودعت الوزارة منسوبي المساجد والمصلين إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة «كورونا» ومنها عدم الازدحام، وتحقيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، والصلاة بسجادة خاصة، والوضوء بالمنزل وغسيل اليدين والتعقيم قبل وبعد الذهاب للمسجد.

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