«الصحة المصرية»: 80 % من مرضى كورونا يتعافون دون علاج ولا ينقلون العدوى

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قال مساعد وزيرة الصحة المصرية لمبادرات الصحة العامة الدكتور محمد حسان، إن 80% من مرضى كورونا يتعافون دون علاج ولا ينقلون العدوى.

وأضاف حسان خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، أن ظهور نتيجة المسحة إيجابية بعد 10 أيام تعافي لا يعني وجود الفيروس، ولكن يعني أن هناك عينة ميتة من الفيروس.

وأشار إلى أن البروتوكول الآن هو من يتعافي لمدة 10 أيام بدون أعراض يخرج من مستشفى العزل دون الحاجة لإجراء تحليل pcr، مضيفًا أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن ارتفاع درجة الحرارة لـ26 درجة مئوية تحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع حسان، أنه سيتم تخصيص مستشفى عزل جديد بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، نتيجة الوقت الطويل التي تحتاجه الحالات للتعافي وهو ما يسبب ضغط على المستشفيات، حيث وصلت نسبة الخروج من المستشفى لنحو 10%.

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