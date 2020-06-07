السعودية تسجل 34 وفاة و3121 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 676 حالة. وفي العراق، دعا المرجع الأعلى علي السيستاني العراقيين إلى الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، أشارت وزارة الصحة السعودية، أمس، إلى تسجيل 3121 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 98869 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1175 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 71791.

وفي العراق، دعا المرجع الديني، علي السيستاني، أمس، العراقيين إلى الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال مكتب المرجع الديني، في رسالة إلى العراقيين بعد تزايد أعداد المصابين بـ«كورونا»، «في هذه الأيام الصعبة، حيث تزداد أعداد المصابين بوباء (كورونا) في مختلف المناطق بصورة غير مسبوقة، لاسيما في بغداد، نتوجّه إليكم مرة أخرى لنناشدكم وندعوكم إلى مزيد من الحيطة والحذر».

وأكد ضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية، التي توصي بها الجهات المعنية كتجنب التلامس مع الآخرين، والاحتفاظ بمسافة معينة منهم، واستخدام الكمامات، والتقيد بغسل اليدين بالمواد المنظفة أو تعقيمهما.

وأضاف: «الالتزام الصارم بهذه الإجراءات ونحوها، يسهم بشكل فاعل في الحدّ من انتشار هذا الوباء، وتقليل عدد الإصابات به».

وأشاد المكتب بدور الكوادر الطبية والتمريضية في علاج المصابين والعناية بهم، مشيراً إلى ما يواجهونه وأسرهم من معاناة شديدة، فضلاً عن المخاطرة بحياتهم في هذه السبيل.

وأشار إلى تصاعد أعداد الإصابات في صفوف الكوادر الطبية في المدة الأخيرة، مطالباً الجميع بالسعي من أجل التخفيف عنهم بمزيد من الحرص على رعاية الإجراءات الوقائية من الإصابة بهذا الفيروس، حتى لا تتضاعف أعداد المصابين به بما يحمّلهم أعباءً إضافية، ويزيد صعوبة أدائهم لواجباتهم.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض «كوفيد-19» إلى 254 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، قوله إنه تم تسجيل 487 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 31131 حالة.

ولفت إلى أن 180 مصاباً، يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة. وفي مسقط، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 16016 حالة. وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إن الإصابات تشمل 239 حالة لعمانيين، و691 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 3451، لافتة إلى تسجيل 72 حالة وفاة. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8132 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالات. كما لفتت إلى شفاء 10 مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7278، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 276532 حالة.

تسجيل 1175 حالة شفاء في السعودية، يرفع إجمالي المتعافين إلى 71791.

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إصابة جديدة بفيروس كورونا، سجلت في المغرب، ترفع إجمالي الإصابات إلى 8132.

الكويت تسجل 10 وفيات، وسلطنة عمان 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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