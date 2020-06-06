تحذير من «كارثة» في أفغانستان.. إصابات «كورونا» فاقت التوقعات

المصدر: كابول - أ. ف. ب

حذّر مسؤولون أفغان السبت من «كارثة قادمة» مع قرب وصول القدرة الاستيعابية لمستشفيات البلاد إلى حدها الأقصى جراء تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية في أفغانستان تسجيل 761 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجّلة في البلاد إلى 19 ألفا و551 حالة.

وقال وزير الصحة الأفغاني أحمد جواد عثماني في مؤتمر صحافي إن نسبة إشغال «أسرة (المستشفيات) على وشك بلوغ حدها الأقصى، قريبا جدا لن تكون لدينا أي قدرة» على استقبال مزيد من المرضى.

وقال مسؤولون إن أعداد الإصابات فاقت التوقعات لا سيما في العاصمة كابول، البؤرة الأساسية للوباء في البلاد.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة قال حاكم ولاية كابول محمد يعقوب حيدري «هناك كارثة قادمة».

وقال إن عدد الإصابات بكوفيد-19 في كابول لوحدها قد يتخطى المليون.

وسجّلت البلاد إلى حد الآن 327 وفاة بالوباء.

وقال حيدري «لدينا تقارير عن تزايد الوفيات التي يشتبه بأنها ناجمة عن الوباء، وعن دفن ليلي للجثث».

وتابع «نملأ ما بين عشرة و15 سيارة إسعاف بالموتى يوميا».

وعلى الرغم من إغلاق تام فرضته السلطات، تزايدت الإصابات بكوفيد-19 وسط تجاهل كبير للتدابير من قبل السكان الذين هم بغالبيتهم من المياومين ويفضلون المجازفة بالتعرض للمرض على خسارة يوم عمل.

لكن الوزير قال إنه اعتبارا من الأحد ستتشدد السلطات في فرض التقيّد بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي للأشهر الثلاثة المقبلة لكبح تفشي الفيروس.

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