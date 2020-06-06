السعودية: شفاء 71 ألف حالة من فيروس كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الحالات المتعافية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، إلى 71 ألفاً و791 حالة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم تسجيل 3121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 34 حالة وفاة، وتسجيل 1175 حالة تعافي جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 98 ألفا و869 حالة، وإجمالي الحالات المتعافية 71 ألفاً و791 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 676 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3121) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (34) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1175) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (71,791) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/CEzNhaet1p — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 6, 2020

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