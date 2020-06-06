"الناتو" يستعد لموجة ثانية محتملة من وباء كورونا

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن التحالف العسكري يقوم بإعداد خطط محددة للاستعداد لمواجهة موجة ثانية محتملة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ستولتنبرغ في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد إن الهدف هو التحرك على نحو منسق في مكافحة الفيروس، وأضاف: "يتعين علينا أن ننسق خططنا على نحو يتيح مساعدة الدول الأعضاء في الناتو والدول الشريكة، المرتبطة على نحو وثيق بالحلف، بصورة أفضل وأسرع في مكافحة فيروس كورونا".

وذكر ستولتنبرغ أن الناتو سينتهي من وضع الخطط قريبا لطرحها على وزراء دفاع الحلف للتشاور بشأنها في منتصف يونيو الجاري، خلال اجتماع افتراضي.

وأوضح ستولتنبرغ أن الخطط تتضمن إجراءات مثل توفير إمكانات نقل للمواد الطبية وإنشاء مرافق تخزين، التي توفر الوصول السريع إلى المعدات الطبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news