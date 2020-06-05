سورية.. ارتفاع حصيلة إصابات "كورونا" إلى 124

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية إلى 124، بعد الإعلان عن تسجيل إصابة جديدة اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن الإصابة تم تسجيلها في ريف دمشق لدى شخص يعمل سائق شاحنة على خط سوريا الأردن، وذلك بعد أن سجلت آخر إصابة بالفيروس مطلع الشهر الجاري لدى مخالط لمصاب.

ويذكر أن سورية رفعت معظم الإجراءات التي كانت مفروضة احترازيا ومنها حظر التجول، والتنقل بين المحافظات، وأتاحت فتح المحلات والمؤسسات.

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