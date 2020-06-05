السعودية تسجل 32 حالة وفاة و1975 إصابة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 611 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، أمس، إلى تسجيل 1975 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 93 ألفاً و157 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 806 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 68 ألفاً و965.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض «كوفيد-19» في البلاد إلى 236 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عبدالله السند، إنه تم تسجيل 562 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 29 ألفاً و921 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق أمس، أن 1473 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 17 ألفاً و223.

وفي مسقط، أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان، الدكتور أحمد السعيدي، أمس، تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 14 ألفاً و316 حالة.

وقال السعيدي، في مؤتمر صحافي للجنة العليا المكلفة بحث آلية التعامل مع فيروس كورونا، إن الإصابات تشمل 265 حالة لعمانيين، و513 لغير عمانيين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس «كورونا» في السودان، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات به إلى 314 حالة والإصابات إلى 5499 حالة.

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إصابة جديدة بالفيروس

في سلطنة عمان.

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