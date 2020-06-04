الجيش اليمني يحرّر موقعين بين الجوف ومأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

حرّرت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف، فجر أمس، موقعين في المناطق الواقعة بين محافظتَي الجوف ومأرب، ودمرت قوات الشرعية تعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي في نهم بمحيط العاصمة صنعاء، في حين استمرت الخروق الحوثية للهدنة الأممية في الساحل الغربي.

وتفصيلاً، حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف، موقعين جديدين في المناطق الواقعة بين الجوف ومأرب، بعد تنفيذها عملية عسكرية نوعية أدت إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي، وتدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات.

وذكرت مصادر ميدانية في الجوف أن الجيش والقبائل، بإسناد مباشر من مقاتلات التحالف، تمكنا من تحرير موقعَي الدحيضة، والنضود، وتمكنا من أسر عدد من عناصر الحوثي.

وفي جبهة الجدافر، شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، دارت، أمس، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، وخلّفت 20 قتيلاً في صفوف الحوثيين، وإصابة آخرين.

واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات في جبهة الجدافر، ما أدى إلى تدميرها ومصرع وإصابة من كانوا على متنها من الحوثيين.

وفي صنعاء، دمرت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف، تعزيزات لميليشيات الحوثي في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، بعد يوم واحد من تدمير تعزيزات مماثلة للحوثيين من قبل مقاتلات التحالف في مديرية خولان بريف العاصمة.

وذكرت مصادر ميدانية أن مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف دمرت آليات قتالية كانت ضمن تعزيزات تابعة للميليشيات في طريقها إلى جبهات نهم صنعاء، وصرواح مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن العملية جاءت بالتزامن مع استمرار المواجهات في جبهات نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب، جنوب غرب مديرية نهم، لافتة إلى أنه تم تدمير خمس عربات عسكرية وشاحنة تموين تابعة للميليشيات.

وتواصلت المعارك في جبهات صرواح غرب مأرب، بعد استقدام الميليشيات لتعزيزات من حجة وعمران.

وكثفت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع وتعزيزات الحوثيين في صعدة، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية للميليشيات في مديرية رازح الحدودية.

وفي الحديدة تمكنت القوات اليمنية المشتركة من كسر هجوم للميليشيات باتجاه مديرية الدريهمي جنوب المحافظة، وحققت إصابات مباشرة في صفوف عناصر الحوثي.

وكانت ميليشيات الحوثي قصفت بمختلف أسلحتها المتوسطة الأحياء السكنية في مديرية التحيتا، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران وأخمدتها.

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