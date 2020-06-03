ارتفاع وفيات «كورونا» في سورية إلى 6 حالات

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى ست حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن الوفاة لمصاب بـ«كورونا» كان يعاني الربو، وخضع في وقت سابق لعملية قلب مفتوح.

وذكرت الوزارة أنه تم شفاء أربع حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 50 حالة. وأعلنت الوزارة تسجيل إصابة جديدة بالفيروس لدى أحد المخالطين في السويداء، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات المسجلة في سورية إلى 123.

يذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا في سورية سجلت، في 22 مارس الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

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