10 ملايين شخص خضعوا لفحص «كورونا» في ووهان

المصدر: بكين - أ.ف.ب

أجرت الصين فحوصاً لنحو 10 ملايين شخص للكشف عن إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال أسبوعين في ووهان، المدينة التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، وفق ما أعلن مسؤولون، أمس، وأفادوا برصد 300 إصابة فقط.

وتقول السلطات الصينية إنها تسيطر بشكل كبير على الفيروس لكن المسؤولين في ووهان - المتخوفين من موجة ثانية - أطلقوا برنامج الفحص إثر ظهور إصابات جديدة للمرة الأولى بعد إعادة فتح المدينة في أبريل الماضي، عقب إغلاق لأكثر من شهرين.

ويبلغ سكان المدينة 11 مليون نسمة، وأجريت الفحوص بين 14 مايو الماضي والأول من يونيو الجاري، حسبما أفاد مسؤولون في مؤتمر صحافي.

وقال المسؤولون إن النتائج كشفت عن 300 حالة إيجابية لمرضى لم تظهر عليهم أي أعراض.

وقال نائب مدير المركز الوطني الصيني لمكافحة الأوبئة والوقاية منها، فينغ سيجيان، إن «هذه الأرقام تظهر أن ووهان هي الآن المدينة الأكثر أمناً».

واصطف المواطنون في أنحاء المدينة أمام نقاط أقيمت تحت خيام وفي مواقف سيارات ومتنزهات وتجمعات سكنية لتقديم عينات للحمض النووي، فيما أجري نحو نصف مليون فحص يومياً خلال تلك الفترة.

ولا تحتسب الصين حالات الإصابات التي لا تظهر عليها أعراض، في حصيلة الإصابات المؤكدة، ولم تظهر النتائج انتقال العدوى من مصابين لا تبدو عليهم الأعراض إلى آخرين، بحسب خبير الصحة العامة من جامعة هواجونغ للعلوم والتكنولوجيا في ووهان، لو زوشون.

ورصدت سلطات المدينة عدداً محدوداً من الإصابات التي لا تظهر عليها أعراض في معظم أيام حملة الفحص، والتي وصفت في بادئ الأمر بـ«معركة حاسمة» لعشرة أيام، لكنها لم تفد بأي إصابات من دون أعراض للمرة الأولى أول من أمس.

وتفيد الأرقام الرسمية في الصين، التي تعد 1.4 مليار نسمة، بوفاة 4634 شخصاً، غالبيتهم في ووهان، وهي حصيلة أدنى بكثير عن مثيلاتها في دول أقل من ناحية الكثافة السكانية.

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