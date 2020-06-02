تجمعات عائلية ترفع إصابات "كورونا" في مدينة ألمانية

المصدر: برلين - د ب أ

ارتفع عدد المصابين بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في مدينة جوتينجين الألمانية إلى 68 شخصا، بعد تجمعات عائلية، حسبما أفادت السلطات المحلية مساء الاثنين.

ومن المتوقع صدور نتائج مزيد من الاختبارات لاحقا. وكان قد ثبت إصابة 35 شخصا بشكل إجمالي في البداية بعد حضور سلسلة من الأحداث الخاصة المحظورة بموجب القيود ذات الصلة بالحد من فيروس كورونا. ولا يزال شخص واحد في المستشفى.

وقالت سلطات المدينة إنها تعمل على تتبع جميع من خالطوا المصابين، بغض النظر عن ظهور أعراض عليهم أم لا.

وأوضحت السلطات أنها كشفت عن وجود 203 أشخاص خالطوا المصابين، وصدرت أوامر لهم بعزل أنفسهم والخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس.

وانخفض عدد الحالات الجديدة بشكل كبير منذ أن تم تنفيذ سلسلة من القيود على مستوى البلاد في مارس. وتم رفع العديد من هذه التدابير تدريجيا من قبل الحكومات الإقليمية للولايات الألمانية الـ 16.

وسجلت ألمانيا ارتفاعا يوميا بلغ 333 حالة إصابة بالفيروس يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 181 ألفا و815 حالة إصابة، حسب معهد روبرت كوخ الحكومي في برلين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news