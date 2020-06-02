سفارة الإمارات في واشنطن تطلق برنامجاً إذاعياً لمجابهة «كوفيد-19»

المصدر: واشنطن - وام

أطلقت سفارة الإمارات في واشنطن برنامجاً إذاعياً رقمياً يتناول أهمية التعاون الدولي في مجابهة وباء (كوفيد-19)، وخلال الحلقة الأولى من البرنامج أكد خبيران من أبرز قادة قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، هما المدير التنفيذي لمستشفى «كليفلاند كلينيك»، الدكتور توم ميهالجفيك، والمدير التنفيذي لمستشفى الأطفال الوطني في واشنطن، الدكتور كيرت نيومان، أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتم إطلاق البرنامج من خلال وسيلة «بودبريدج» المتاحة على كافة منصات «بودكاست» الرئيسة، وقام باستضافة المشاركين فيها سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف مانع العتيبة.

وقال السفير العتيبة في هذا الصدد، إن «كوفيد-19 أجبر عالمنا ليكون في حالة جمود»، موضحاً أن ضيفيه في البرنامج الدكتور توم ميهالجفيك والدكتور كيرت نيومان يقومان بأدوار رائدة في مساعدة مجتمعاتنا على فهم هذا الوباء وعلاجه حتى نتمكن من استئناف حياتنا وأنشطتنا الطبيعية.

وأضاف أن الخبرة الصحية والأفكار التي يطرحها الطبيبان لا تقدر بثمن، وأن هذا الوباء لم يسلم منه أي مجتمع، وعلينا التكاتف معاً لدحره.

ولفت إلى أن «بودبريدج» تتيح للخبراء تبادل أفكارهم بشأن موضوعات حيوية ذات اهتمام مشترك لتصل للمستمعين في الولايات المتحدة ودولة الإمارات وغيرهما من الدول.

وتحدث ضيفا الحلقة حول التحديات المرتبطة بمساعي السيطرة على وباء كورونا المستجد والمعلومات التي توصل إليها العاملون في مجال الرعاية الصحية من حيث معرفة تفاصيل الوباء خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار الخبيران إلى وجود تعاون علمي دولي غير مسبوق وهو ما يتيح للعاملين في الحقل الطبي تحقيق إنجازات هائلة في مواجهة الوباء خلال هذه الفترة العصيبة، كما أشارا إلى ما تحتاجه الظروف الحالية من اكتشافات علمية للتوصل إلى أدوية لعلاج الوباء.

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