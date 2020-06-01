الكويت تعلن ارتفاع حالات التعافي من "كورونا" إلى 12899

المصدر: الكويت - وام

أعلنت دولة الكويت، اليوم الاثنين، تسجيل 719 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27762 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 220 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت الدكتور عبدالله السند، قوله إن عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد بلغ 12899 حالة.

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