حظر تجوال شامل في جميع المدن العراقية لاحتواء تفشي «كورونا»

المصدر: بغداد - د.ب.أ

شهدت المدن العراقية، أمس، إجراءات أمنية مشددة، وانتشاراً كثيفاً للقوات العراقية، لتنفيذ القرار الحكومي الجديد بفرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع، وذلك بعد اتساع رقعة الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، خلال اجتماع مشترك مع خلية الأزمة البرلمانية، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أول من أمس، فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة أسبوع ابتداءً من أمس، وحتى السادس من يونيو الجاري، على أن تتم بعده مراجعة القرار بحسب تطور الموقف الوبائي.

وأوصى الاجتماع بتشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية، ومنع جميع أشكال التجمعات التي تسهم في انتشار الفيروس، وإلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل من دونها، وقيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر، وهو 50% من سعتها.

ومنذ ساعات الصباح الأولى فرضت القوات العراقية إجراءات حظر التجوال، وقامت بإغلاق الشوارع بالحواجز الأسمنتية، ونشرت الآلاف من قواتها الأمنية في الشوارع والأسواق والساحات العامة، مع السماح فقط لحركة العاملين في الأجهزة الأمنية والطبية والمصارف، مع التشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك السماح بحركة الشاحنات الصغيرة التي تنقل الأغذية، فضلاً عن العاملين في دوائر الكهرباء والماء والبلديات، وبدت الشوارع خالية من حركة المواطنين.

وكانت السلطات العراقية فرضت الأسبوع الماضي حظراً شاملاً للتجوال على ستة أحياء كبرى في بغداد، بعد وصول إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 6179 حالة، بينها 195 حالة وفاة، غالبيتها في بغداد.

إغلاق الشوارع بالحواجز الأسمنتية ومنع جميع أشكال التجمعات.

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