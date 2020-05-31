بسبب ضغوط ترامب.. استقالة كبير المحامين في «إف.بي.آي»

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «إف.بي.آي» إن كبير المحامين بالمكتب دانا بوانتي أعلن استقالته وذلك في وقت يواجه فيه «إف.بي.آي» تدقيقا بشأن تحقيقاته الخاصة بموظفين سابقين ومؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشارك بوانتي حين كان مسؤولا كبيرا بوزارة العدل في التحقيق الخاص بمايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق لترامب.

وانتقد ترامب المكتب مرارا لتحقيقه مع فلين وغيره من حلفاء الرئيس.

وقالت شبكة «إن.بي.سي نيوز» نقلا عن مصدرين إن بوانتي أُرغم على الاستقالة.

وشغل بوانتي مناصب قيادية عدة في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي خلال مسيرته المهنية التي تمتد على مدار 38 عاما.

وقال مدير المكتب كريستوفر راي في بيان «قليل هم من خدموا بنفس الأداء العالي في أدوار عدة حساسة وكبيرة بالوزارة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news