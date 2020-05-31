شهيد من ذوي الإعاقة في القدس

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

استشهد شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت النار بدم بارد على الشاب إياد الحلاق (30 عاماً) وهو من ذوي الإعاقة، ويدرس في مؤسسة البكرية - الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تركت الشاب الحلاق ينزف على الأرض، ومنعت أحداً من الاقتراب منه، حتى ارتقى شهيداً.

وأغلقت قوات الاحتلال الأبواب الرئيسة المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، كما اقتحمت منزل الشهيد في حي وادي الجوز.

وادعت قوات الاحتلال أنها اشتبهت في أن الشاب كان يحمل مسدساً، وتبين لها في ما بعد أنه لم يكن مسلحاً.

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