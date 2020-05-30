استشهاد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال في القدس

المصدر: القدس المحتلة – وفا

استشهد شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أطلقت النار بدم بارد على الشاب إياد الحلاق (30 عاما) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرس في مؤسسة البكرية- الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تركت الشاب الحلاق ينزف على الأرض ومنعت أحدا من الاقتراب منه، حتى ارتقى شهيدا.

وأغلقت قوات الاحتلال الأبواب الرئيسية المؤدية الى البلدة القديمة من القدس المحتلة، كما اقتحمت منزل الشهيد في حي وادي الجوز.

وادعت قوات الاحتلال أنها اشتبهت بأن الشاب كان يحمل مسدسا، وتبين لها فيما بعد أنه لم يكن مسلحا، وقالت إنها فتحت تحقيقا في الواقعة.

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