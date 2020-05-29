السعودية تسجل 16 حالة وفاة و1644 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 441 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 1644 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 80 ألفاً و185 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3531 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 54 ألفاً و553.

وفي القاهرة، أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن أعداء الوطن من المتربصين يحاولون التشكيك في ما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز لمواجهة وباء «كورونا».

وقال السيسي في رسالة للشعب المصري، أمس، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نقف معاً في لحظة مهمة من عمر الوطن في مواجهة وباء (كورونا)، الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام، والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات».

وتابع: «وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، حكومةً وشعباً، في مواجهة هذا الوباء، والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك في ما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز».

وأضاف: «وإنني أؤكد ثقتي العالية بهذا الشعب الذي يبرهن دائماً في الظروف الصعبة، على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها». وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أول من أمس، تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، ووفاة 19 حالة جديدة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء «كوفيد-19» في البلاد إلى 185 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عبدالله السند، في مؤتمر صحافي، أمس، إنه تم تسجيل 845 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 24 ألفاً و112 حالة، ولفت إلى أن 197 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، في وقت سابق أمس، أن 752 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 8698 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل 636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 9009 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إن الإصابات تشمل 345 حالة لعمانيين، و291 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2177، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة لمواطنة (51 عاماً)، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 40 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وفي الرباط، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7636 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أمس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 202 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 131 مصاباً، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 5109، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغت 166 ألفاً و574 حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس «كورونا» في السودان، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 195 حالة، والإصابات إلى 4346 حالة.

ونشرت وزارة الصحة السودانية، أمس، على صفحتها على موقع «فيس بوك»، التقرير الوبائي، الذي أوضح تسجيل 11 حالة وفاة جديدة و200 إصابة جديدة، وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 749 بعد تعافي 161 شخصاً.

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وفيات بـ«كورونا» في الكويت، وسلطنة عمان تسجل 636 إصابة جديدة بالفيروس.

السودان يسجل 11 حالة وفاة و200 إصابة جديدة بـ«كورونا».

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