تصريح جديد بشأن العمرة بعد تخفيف القيود في السعودية

المصدر: متابعات - سمير سعيد

جددت وزارة الحج والعمرة في السعودية تأكيدها على استمرار تعليق العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وجاء التصريح السعودي من خلال موقع الوزارة الرسمي على موقع "تويتر"، حيث قالت إنه "بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فهناك استمرار في تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية"، بحسب حساب الوزارة الرسمي على "تويتر".

​وأضافت الوزارة، أنه "ستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة".

بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الاجراءات المرحلية للعودة الى الحياة الطبيعيه، تؤكد وزارة الحج والعمرة استمرار تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية وستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة، حمى الله الجميع من هذه الجائحة #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/VCuNM88Io6 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 27, 2020

وجاء تأكيد الوزارة بعد إجراءات تخفيف القيود والإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ اليوم الخميس تنفيذ تخفيف الإجراءات المفروضة في البلاد، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين التجوال في جميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news