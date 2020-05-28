«العمل الدولية»: واحد من كل 6 شباب عاطل عن العمل بسبب «كورونا»

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

كشفت منظمة العمل الدولية، في دراسة نشرت أمس، أن الشباب هم الضحايا الرئيسون للركود الاقتصادي الذي سببه فيروس كورونا المستجد، مع وجود شاب واحد من بين كل ستة عاطل عن العمل. ولدى عرض التقرير على وسائل الإعلام، دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غي رايدر، الحكومات إلى «إيلاء اهتمام خاص بهذا الجيل المتأثر بتدابير احتواء» الوباء، لتجنب تأثره بالأزمة على المدى الطويل.

وأوضح أن الشباب يتضررون من الأزمة بشكل غير متناسب، بسبب اضطراب سوق العمل ومجالي التعليم والتدريب.

وأضاف: «ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين وضعهم، فقد نضطر إلى تحمل آثار الفيروس لعقود». ووفقاً للدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية، قال واحد من كل ستة شباب، استُطلعت آراؤهم، إنه توقف عن العمل منذ ظهور «كوفيد-19»، فيما قال أولئك الذين احتفظوا بوظائفهم إن ساعات عملهم انخفضت بنسبة 23%. بالإضافة إلى ذلك، رجح نحو نصف الطلاب الشباب أنهم سيتأخرون في إكمال دراستهم، بينما توقع 10% منهم عدم تمكنهم من إكمالها.

وكانت نسبة البطالة بين الشباب 13.6% عام 2019، وهي أعلى بالفعل مما هي لدى أي فئة سكانية أخرى. وكان نحو 267 مليون شاب عاطلين عن العمل دون أن يكونوا طلبة أو متدربين.

وكان من هم في عمر 15-24 سنة ولديهم عمل يعملون عموماً بشكل غير مستقر، إما لأنهم يؤدون وظائف منخفضة الأجر أو وظائف غير رسمية، وإما بسبب وضعهم كعمال مهاجرين.

ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة، العالم قد يضطر إلى تحمل آثار «الفيروس» لعقود.

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